Alarm! Zieliński opuścił trening reprezentacji. Mamy komentarz PZPN

Reprezentacja Polski mistrzostwa Europy w Niemczech rozpoczęła od porażki 1:2 z Holandią. W tamtym spotkaniu jednak Biało-Czerwoni skazywani byli na porażkę, a być może nawet wielką kompromitację. Kompromitacja na pewno nie miała jednak miejsca, nawet pomimo tego, że w tym spotkaniu nie zagrał Robert Lewandowski . Kapitan reprezentacji Polski zmaga się bowiem z kontuzją mięśnia dwugłowego uda i do gry z kolegami ma być całkowicie gotowy na starcie z Austrią .

Piotr Zieliński nie trenował. Wszystko w rękach Probierza i lekarzy

Piotr Zieliński nie wyszedł bowiem na trening z drużyną i trenował jedynie indywidualnie. Interia dowiedziała się jednak, że nie jest to żaden poważny problem, a jedynie środek ostrożności, który zastosował sztab szkoleniowy reprezentacji Polski. Środkowy pomocnik ma być do dyspozycji Michała Probierza do rywalizacji z Austrią. Ostateczną decyzję podejmie selekcjoner oraz sztab medyczny drużyny.