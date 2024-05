Alarm ws. Zielińskiego. Fatalnie doniesienia z Włoch. Co będzie z Euro 2024?

Poprzedni sezon dla Napoli i Piotra Zielińskiego był rewelacyjny. Piłkarze spod Wezuwiusza zdobyli pierwsze od 33 lat mistrzostwo Włoch, a w Lidze Mistrzów zaszli aż do ćwierćfinału. Dla naszego piłkarza był to również udany rok pod względem indywidualnym. We wszystkich rozgrywkach zdobył wówczas siedem bramek (z czego aż cztery w LM) i zanotował 11 asyst. Niestety, ten sezon jest prawdziwym koszmarem nie tylko dla drużyny ze Stadio Diego Armando Maradony, ale też Zielińskiego, ze względu na jego planowane odejście oraz kontuzje. Reklama

Złe wieści na temat kontuzji Piotra Zielińskiego. Absencja będzie jednak dłuższa

Można powiedzieć, że ostatnie miesiące dla reprezentanta Polski są raczej najtrudniejszym czasem w jego karierze. Odkąd zimą okazało się, że Piotr Zieliński miał dogadać się ws. transferu z Interem, przestał grać tak dużo, jak wcześniej. Nadal pojawiał się na boisku, ale były to krótkie występy, a czasami brakowało go nawet w kadrze. Pomocnika zaczęły również męczyć mniejsze urazy i z jednym zmaga się właśnie w tym momencie.

Zielińskiemu doskwierają problemy z łydką i przez to nie mógł zagrać w meczach z AS Romą i Udinese. Z doniesień "Corriere dello Sport" wynika, że o ile 29-latek miał pojawić się na murawie już w najbliższym czasie, to na jego powrót trzeba będzie jednak poczekać.

"Polski pomocnik pracuje na siłowni. Ze względu na kontuzję lewej łydki opuścił już mecze z Romą i Udinese, a prawie na pewno zabraknie go także z Bologną i Fiorentiną" - piszą dziennikarze włoskiej gazety.

Dziennik informuje, że Zieliński ma być gotowy dopiero na ostatni mecz sezonu, czyli starcie z Lecce. Tego dnia ma on pożegnać się z klubem i neapolitańską publicznością "To będzie pożegnanie i epilog przed Interem" - można przeczytać na łamach "Corriere dello Sport". Reklama

Co z udziałem Zielińskiego na Euro 2024? Można być raczej spokojnym

Niestety, to oznacza, że Polakowi będzie brakowało rytmu meczowego przed Euro 2024, ale z dostępnych wieści można wnioskować, że jego udział w turnieju pozostaje raczej niezagrożony. Należy mieć nadzieję, że Zieliński będzie wypoczęty i zagra we wszystkich trzech spotkanaich przed turniejem w Niemczech, czyli we wspominanym starciu z Lecce oraz dwóch sparingach Biało-Czerwonych z Ukrainą (7 czerwca) i Turcją (10 czerwca).

W tym sezonie udał mu się wystąpić w 35 meczach, w których zdobył cztery bramki i zaliczył trzy asysty. Przez osiem lat gry w Napoli zdołał sięgnąć z tym klubem po mistrzostwo i Puchar Włoch.

