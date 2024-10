Polska - Chorwacja. Trener Probierz zabrał głos ws. Zielińskiego i Dawidowicza

Odniósł się także do lawiny krytyki, jaka spadła za dzisiejszy występ na Pawła Dawidowicza. - Trudno mi to skomentować. Każdy piłkarz musi umieć z tym żyć. Jeżeli jest to publiczne, to jest to normalna kolej rzeczy - stwierdził.