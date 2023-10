Alarm w reprezentacji. Sytuacja stanęła na głowie

Probierz rywala do debiutu otrzymał niemal wymarzonego, ale już wymarzone nie są okoliczności , w jakich do tego spotkania reprezentacja przystępuje.

Michał Probierz grzebie w gruzowisku

Cztery miesiące temu, przed kompromitacją z Mołdawią, Polacy wciąż wszystko mieli w swoich rękach i mogli rozgrywać eliminacje na swoich warunkach. Za to dziś muszą patrzeć na to, co zrobi aż trzech rywali, którzy są w tabeli wyżej. I nie mogą budować składu na lata i dokonywać roszad, ale muszą wygrywać za wszelką cenę, bez większego zwracania uwagi na rywala. Właśnie tak, jak graliśmy za Czesława Michniewicza, tylko on mierzył się z Meksykiem czy Argentyną, a kadra Probierza z Wyspami Owczymi i Czechami.