Alarm w PZPN o 6 rano. Tak zaczęło się zgrupowanie przed barażami

Jednak już z samego rana potrzebna była interwencja sztabu marketingowego, dla którego dzień rozpoczął się mocno nerwowo. Jedna z platform pospieszyła się z otwarciem oficjalnej sprzedaży nowych koszulek kadry i od rana nowe komplety były już dostępne do zamówienia. Konieczna była interwencja, by dotrzymać warunków umowy.

Przeciek nie był idealny. Zmiany na koszulce kadry

Błąd sklepu nie powinien się oczywiście zdarzyć, ale kto chciał - ujrzał już wcześniej projekt nowych strojów kadry. W zeszłym tygodniu doszło do przecieku, a nowe koszulki ujrzały światło dzienne. Wówczas spotkały się z falą krytyki, choć trzeba uczciwie przyznać, że przy bliższym poznaniu projekt mocno zyskuje. Przecieki nie uwzględniały m.in. stylizowanego na retro numeru pod Orłem (z przodu koszulki). Podczas meczów pojawi się także dodatkowy nadruk z datą spotkania i drużynami biorącymi w nich udział.

Reprezentację Polski w nowych strojach będzie można zobaczyć po raz pierwszy w meczu czwartkowym meczu z Estonią. Później w nowych kompletach zagra reprezentacja młodzieżowa oraz kobieca. To nowa tradycja PZPN-u. Od teraz premierowo w nowych trykotach ma zawsze pojawiać się na placu gry męska reprezentacja.

Szaleństwo po przyjeździe Lewandowskiego

Poniedziałek był dniem oficjalnie otwierającym zgrupowanie reprezentacji Polski. Część kadrowiczów pojawiła się w hotelu wczoraj, część - dotarła do niego dzisiaj. Na podjeżdżających kadrowiczów pod hotelem Double Tree by Hilton w Warszawie czekało kilkudziesięciu kibiców reprezentacji Polski.

Czy to było moje najlepsze spotkanie w barwach Barcelony? Możliwe, że tak

Lewandowski w hotelu pojawił się około godziny 14.30. Kiedy tylko wysiadł z samochodu - natychmiast otoczyła go chmara fanów, którym kapitan rozdawał autografy i pozował do zdjęć. Kapitan naszej kadry jako jedyny przy wejściu do hotelu potrzebował asysty ochroniarza.