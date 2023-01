Alarm w PZPN-ie. Wystarczyło zdanie słynnego trenera. Jest reakcja!

PZPN potwierdził, że zanim podpisał kontrakt z Fernando Santosem, to prowadził negocjacje nie tylko z Paulo Bento i Vladimirem Petkoviciem. Pierwszym wyborem naszej federacji był Roberto Martinez, który przeniósł się właśnie z reprezentacji Belgii do Portugalii. Martinez zadał pytanie, które nieco zawstydziło PZPN, dlatego od razu ogłosił alarm i zabrał się do roboty.