Alarm u grupowych rywali Polaków. Już nie tylko Mbappe

Nie tylko Polacy mają wielki problem z kontuzjami na początku Euro 2024. Wiele wskazuje na to, że złamany nos Kyliana Mbappe to nie jedyny uraz, z którym musi mierzyć się obecnie Didier Deschamps. Pod znakiem zapytania stoi też stan zdrowotny podstawowych obrońców .

Mbappe wprawił Francuzów w osłupienie

Z pewnością nie tak Francuzi wyobrażali sobie początek Euro 2024. Już samo spotkanie z reprezentacją Austrii mogło wzbudzić u wicemistrzów świata delikatny niepokój. "Les Bleus" zdołali, co prawda, zgarnąć trzy punkty, ale przeciwnicy mocno napędzili im stracha. Do tego jedyne trafienie tego meczu to samobójczy gol Maximiliana Woebera .

Na to jednak kibice z Francji mogli przymknąć oko. Nieraz faworyci do ostatecznego zwycięstwa oszczędzali siły i nie prezentowali się najlepiej w fazie grupowej, by rozkręcić się na dobre w kluczowym etapie turnieju. Najgorsza wiadomość przyszła w drugiej połowie. To wtedy Kylian Mbappe po zderzeniu z Kevinem Danso złamał nos. Diagnozy nie są pomyślne. Kapitan i największa gwiazda swojego zespołu na pewno nie zagra z Holandią, a i występ przeciwko Polsce stoi pod znakiem zapytania.