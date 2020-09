Jak dowiedziała się Interia funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli w czwartek rano do biur Polskiego Związku Piłki Nożnej. W sumie doszło do kilkunastu przeszukań - także w związkach wojewódzkich oraz Urzędzie Miejskim w Koszalinie, co ma związek z tzw. aferą melioracyjną.

Jak dowiedziała się Interia, działania w biurze PZPN-u skupiają się wokół dziewięciu punktów, którymi interesują się funkcjonariusze CBA. Są to między innymi: przeloty i noclegi dorosłej i młodzieżowej reprezentacji narodowej z lat 2012-19, organizacja i pośrednictwo w organizacji meczów, sposób rozprowadzania biletów oraz współpraca z Zachodniopomorskim Związkiem Piłki Nożnej.

- CBA realizuje te działania na zlecenie Prokuratury Krajowej. Mogę tylko powiedzieć, że doszło w sumie do przeszukania w ponad 30 lokalizacjach w całej Polsce. To nie tylko PZPN, ale także podmioty gospodarcze i miejsca zamieszkania prywatnych osób. Jest to związane z jednym z wątków tzw. "afery melioracyjnej" w Szczecinie. Nie było żadnych zatrzymań ani zarzutów. Chodzi tylko o przeszukanie i zabezpieczenie dokumentów - mówi w rozmowie z Interią Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

Głos na łamach Interii zabrał także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek.

- Od początku mojej pierwszej kadencji jesteśmy transparentnie działającym związkiem i nie mamy nic do ukrycia - mówi sternik piłkarskiej centrali.

Jak podała prokuratura, przeszukano m.in. główną siedzibę Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie oraz okręgowe związki piłki nożnej, Urząd Miejski w Koszalinie, siedziby kilku firm oraz prywatne mieszkania. - Zabezpieczono obszerną dokumentację w tym w postaci elektronicznej, która zostanie poddana szczegółowej analizie - dodano.

Czwartkowe przeszukania są związane z jednym z wątków tzw. afery melioracyjnej, dotyczącej "nieprawidłowości finansowych w działalności Fundacji All Sports Promotion, działającej w imieniu AZS Koszalin SA" ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ ).

