Afera w PZPN nadszarpnęła wizerunek "Lewego"? "Ogromna rysa"

"Kwestia, mówiąc delikatnie "kontrowersyjnego", ochroniarza zatrudnionego przez PZPN do tego, by strzec naszego najlepszego zawodnika, a przy okazji jednego z czołowych piłkarzy świata, to też ogromna rysa na wizerunku całej polskiej piłki, ale też indywidualnie dla samego Roberta. Temat podłapały przecież media w wielu krajach. Niestety, na zdjęciu, które towarzyszyło tym materiałom, jest przecież Robert Lewandowski. Nie jest to oczywiście jego wina i nie zdziwiłbym się, gdyby napastnik Barcelony wraz ze swoimi prawnikami doszedł do wniosku, że nadszarpnięto jego wizerunek" - napisał w swoim felietonie w "Przeglądzie Sportowym" Dziekanowski.