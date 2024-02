Podsłuch w grzejniku w gabinecie Kuleszy

- Służbom albo nie udało się tego ustalić, albo nie było wówczas takiej woli. Podobno były jakieś śladowe odciski, ale nie wiem, czy dostateczne do identyfikacji sprawcy. Z braku dowodów sprawa została umorzona. Może trzeba było to zostawić, zamontować kamerę i poczekać kto przyjdzie. Może wówczas by ktoś wpadł na gorącym uczynku. Wiadomo, że zbyt wiele osób nie miało klucza do tego pomieszczenia. To był bardzo wąski krąg osób - ujawnia Kulesza.

Prezes Kulesza czeka na baraże

Podczas trwania eliminacji do Euro 2024 doszło do zmiany selekcjonera w polskiej kadrze - Fernando Santosa zastąpił na stanowisku Michał Probierz. To właśnie on poprowadzi Polskę w barażach do ME.