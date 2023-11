Afera alkoholowa w polskiej kadrze. Zbigniew Boniek zabrał głos. "Zrobiłbym to inaczej"

Młodzi piłkarze wrócili do swoich pokojów pod wpływem alkoholu. Trener Marcin Włodarski zdecydował, że zawodnicy zostaną wykluczeni z udziału na mundialu i wrócą do domu jeszcze przed pierwszym meczem.

"To nie są jacyś alkoholicy. To młodzi chłopcy, dzieciaki. Wyszli na ulicę, pewnie coś się działo. Wypili po trzy piwa, 30 stopni, wilgotność wielka i ich zgięło. Ja się nie dziwię PZPN-owi, że podjął taką decyzję, ale ja bym inaczej zrobił. Ja bym nic nie krył, od razu zrobił komunikat, że piłkarze złamali regulamin i przez dwa dni, dopóki tam nie dojadę, to mają zakaz treningu z drużyną. Po tych dwóch dniach podejmiemy decyzję" - mówił były prezes PZPN-u w programie "Prawda Futbolu".