Afera alkoholowa. Nowe informacje po wydaleniu piłkarzy z kadry

10 listopada w Indonezji rozpoczną się mistrzostwa świata do lat 17. Awans na nie uzyskała reprezentacja Polski, która swoje zmagania rozpocznie 11 listopada od meczu z Japonią. W kolejnych dniach "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Senegalem i Argentyną.

Reprezentacja pod wodzą Marcina Włodarskiego notowała ostatnio świetne wyniki , w maju docierając choćby do półfinału mistrzostw Europy. Teraz jednak w oczy zajrzał jej kryzys.

Afera alkoholowa. Piłkarze wrócili do Polski

Teraz nowe informacje w sprawie przekazał "Przegląd Sportowy". Według gazety cała czwórka zawodników dotarła już do Polski. Niewykluczone, że wkrótce spotkają ich kolejne konsekwencje, tym razem ze strony rodzimych klubów.

Obecnie FIFA nie wydała zgody, by wyrzuceni piłkarze byli zastąpieni przez innych zawodników. To oznacza, że Polska prawdopodobnie podejdzie do mistrzostw dysponując jedynie 14 zawodnikami z pola.