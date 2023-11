Afera alkoholowa i zwolnienie pracowników. Gorąco na konferencji Probierza

Michał Probierz na konferencji prasowej przed meczem z Czechami przyznał, że już przy wysyłaniu powołań miał w głowie zarys pierwszej jedenastki na to spotkanie. Ma wątpliwości jeszcze przy obsadzie dwóch-trzech pozycji.

- Sama selekcja i powoływanie polega na tym, że w głowie jest zawsze pierwsza jedenastka. Duży wpływ miało na to zmiany zespołu Czech. Widzę, że powołali nowych zawodników i mogą zmienić ustawienie. Czesi preferują dwa ustawienia - na trójkę i czwórkę obrońców. Jesteśmy gotowi, by na to odpowiedzieć - powiedział selekcjoner.