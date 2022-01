Po rezygnacji Paula Sousy z prowadzenia piłkarskiej reprezentacji Polski rozpoczęła się saga wokół poszukiwania jego następcy. Według wieści przekazanych przez Polsat Sport, kapitan drużyny, Robert Lewandowski, i inni kluczowi piłkarze kadry mieli przekonywać prezesa PZPN , że najwłaściwszym kandydatem jest Adam Nawałka.

Głos na temat wyboru selekcjonera Biało-Czerwonych zabrał Maciej Rybus. W rozmowie z przedstawicielem rosyjskich mediów jasno dał do zrozumienia, że sprawa jest już zamknięta, a kadrowicze wiedzą, kto został trenerem reprezentacji.



Dziś lub jutro ogłoszą nazwisko nowego trenera. Ja już je znam, ale nie mogę powiedzieć. Dowiecie się później stwierdził zawodnik reprezentacji Polski i Lokomotiwu Moskwa podczas rozmowy z dziennikarzem sport-express.ru.

Dodał coś jeszcze. Wyraził nadzieję, że takie przetasowania nie utrudnią piłkarzom przygotowań do baraży na mundial w Katarze.



Zdjęcie Maciej Rybus / Adam Guz/Reporter / Getty Images

Rybus co prawda nie zdradził nazwiska nowego selekcjonera, lecz - wedle licznych medialnych doniesień - jasnym jest, że zostanie nim Adam Nawałka, który ma spore doświadczenie w pracy z Lewandowskim i spółką. Prowadził ich w latach 2013-2018.



Cezary Kulesza i Adam Nawałka mieli spotkać się kilkukrotnie , a pod koniec zeszłego tygodnia dogadać wszelkie szczegóły związane z kontraktem. Według portalu sportowy24.pl były piłkarz m.in. Wisły Kraków początkowo miał żądać wpisania do umowy kwoty około 200 tysięcy złotych miesięcznie netto. Ostatecznie stanęło na 200 tys. zł, lecz brutto.



To byłoby sporo mniej w porównaniu do zarobków Paula Sousy w kadrze. Z informacji, do których niegdyś dotarł Roman Kołtoń, wynikało, że Portugalczyk mógł liczyć na 70 tysięcy euro , czyli ponad 300 tysięcy złotych miesięcznie.

Zdjęcie Adam Nawałka, 2016 rok / Tomasz Radzik / East News

Zdjęcie Cezary Kulesza / Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / East News