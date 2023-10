Adam Nawałka nie ma wątpliwości. Na niego powinien postawić Michał Probierz

Michał Probierz po objęciu funkcji selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej zapowiedział, że chciałby stworzyć kadrę składającą się z zawodników, dla których występy na arenach międzynarodowych z orzełkiem na piersi będą powodem do dumy. Oznacza to, że już wkrótce w szeregach "Biało-Czerwonych" może dojść do dość nieoczekiwanych zmian.