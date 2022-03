Adam Nawałka: Mecz ze Szkocją był dla Michniewicza darem niebios

Towarzyski mecz Szkocji z Polską zakończył się rezultatem 1-1 - w ostatnich minutach spotkania remis uratował Krzysztof Piątek, który zdobył bramkę z rzutu karnego, natomiast swój występ okupił niestety urazem, który pod znakiem zapytania postawił jego udział w potyczce ze Szwedami.

Choć nie można powiedzieć, że debiut Czesława Michniewicza okazał się katastrofą, to obnażył on nieco problemów polskiej reprezentacji przed pojedynkiem z ekipą "Trzech Koron" we wtorkowym finale baraży. Zapytany o ten mecz Adam Nawałka, były selekcjoner "Biało-Czerwonych", niedawno nawet przymierzany do ponownego objęcia drużyny, podkreślił jednak w wywiadzie z "Przeglądem Sportowym", że gra ze Szkocją okazała się niezwykle cenna pod względem zbierania materiału szkoleniowego do analizy.

Szkocja - Polska. Adam Nawałka: Polacy zaprezentują się lepiej ze Szwecją. Michniewicz to dobry trener

"Uważam, że ten mecz był darem od niebios ze względu na czas i miejsce. Trener dopiero objął reprezentację, więc jest rzeczą zupełnie naturalną, że chce wprowadzić pewne zasady, jeśli chodzi o funkcjonowanie drużyny. W krótkim czasie chce bardzo dużo przekazać. Dlatego ten mecz był niezwykle istotny, jeśli chodzi o budowę zespołu" - stwierdził Nawałka.

Jak dodał, doświadczenie zdobyte ze Szkotami będzie kluczowe w kwestii poprawy gry Polaków. "Myślę, że wszyscy zaprezentują się lepiej, tym bardziej że jest to mecz o marzenia" - orzekł były selekcjoner w odniesieniu do zbliżającego się starcia na Stadionie Śląskim.

Na pytanie o to, co może niepokoić przed potyczką ze Szwecją, odrzekł: "Dyspozycja dnia zawodników z pewnością nie była taka, jakiej byśmy sobie życzyli. Widać było, że Szkoci są dużo lepiej dysponowani pod względem fizycznym. Dlatego niezwykle ważna jest pomeczowa analiza. Wierzę, że trener Michniewicz wyciągnie właściwe wnioski, bo jest dobrym szkoleniowcem".

Na pytanie o kontuzje w zespole - urazy Salamona, Milika i Piątka - Nawałka odpowiedział, że podobne sytuacje po prostu w futbolu się zdarzają. "To sól tego sportu" - stwierdził spokojnie.

El. MŚ 2022. Baraże: Polska - Szwecja. Adam Nawałka: W najważniejszych meczach wspinamy się na wyżyny umiejętności

"Mamy to zakorzenione, że w najważniejszych meczach potrafimy się skoncentrować i wspiąć na wyżyny umiejętności. Myślę, że we wtorek po raz kolejny się o tym przekonamy" - skwitował w rozmowie z Dariuszem Dobkiem.

Spotkanie ze Szwecją rozpocznie się 29 marca dokładnie o godz. 20.45. Będzie to absolutnie ostatnia szansa Polaków na awans do MŚ 2022. Jeśli wszystko potoczy się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, to nasze "Orły" rozpoczną rywalizację w Katarze w drugiej połowie listopada.

