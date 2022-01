Ta informacja zaskoczyła wielu! Jak w środę przekazały kosowskie media, Adam Nawałka jest zainteresowany pracą z tamtejszą kadrą i, co więcej, miał zgłosił się do federacji.

Adam Nawałka dementuje nieprawdziwe informacje

Sprawa szybko obiegła media sportowe w naszym kraju, wszak chodzi o trenera, który ciągle jest jednym z faworytów w walce o objęcie schedy po Paulo Sousie, który w kontrowersyjny sposób rozstał się z kadrą "Biało-Czerwonych".



Dla Adama Nawałki byłby to powrót do miejsca, które opuścił w połowie 2018 roku po nieudanym mundialu w Rosji. Wcześniej, razem z "Biało-Czerwonymi", zrobił furorę na mistrzostwach Europy, gdzie nasza kadra dotarła do ćwierćfinału.

Nawałka selekcjonerem Kosowa? "To bzdura"

Informacje z Kosowa bardzo szybko straciły na aktualności, a zdementował je sam zainteresowany. Serwis meczyki.pl zapytał Nawałkę wprost, czy jest zainteresowany objęciem reprezentacji kraju z południa Europy.

- To bzdura. Nie wiem skąd się biorą takie informacje, ale nigdy nie zgłaszałem chęci pracy w reprezentacji Kosowa - skomentował Nawałka, który od niespełna trzech lat pozostaje nieaktywny zawodowo.