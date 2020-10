31-letni Adam Matuszczyk został nowym piłkarzem klubu 1. FC Dueren. 21-krotny reprezentant Polski będzie grał na... piątym poziomie rozgrywkowym w Niemczech.

Franciszek Smuda widział w nim ważnego zawodnika reprezentacji Polski, w 2012 roku zagrał nawet na Euro - dla "Biało-Czerwonych" wyjątkowym, bo pierwszym w roli gospodarza. W kadrze Matuszczyk rozegrał 21 spotkań, będąc powoływanym w latach 2010-13.

Urodzony w Gliwicach, ale wychowany w Niemczech pomocnik wchodził wówczas do Bundesligi w barwach 1. FC Koeln, ale nie zagrzał długo miejsca w niemieckiej elicie. Najpierw został wypożyczony do Fortuny Duesseldorf, a później sprzedany do Eintrachtu Brunszwik.

W 2017 roku było już jasne, że z wielkiej kariery Matuszczyka nie wyjdzie nic. Reprezentacja wydawała się już zamkniętym tematem, ale rękę w jego stronę wyciągnęło Zagłębie Lubin. Pomocnik w Ekstraklasie spędził półtora roku, nie wyróżniając się niczym szczególnym. W lutym 2019 roku odszedł do trzeciej ligi niemieckiej, by grać dla KFC Uerdingen.

W lipcu piłkarz rozstał się ze swoją drużyną i od tamtej pory pozostawał wolnym zawodnikiem. Wydaje się, że do gry na profesjonalnym poziomie już nie wróci - 31-latek podpisał bowiem umowę z 1. FC Dueren, klubem piątej ligi niemieckiej. Obecnie zajmuje szóste miejsce w rozgrywkach Oberligi Mittelrhein.

Zdjęcie Adam Matuszczyk w latach 2010-13 był reprezentantem Polski / Fot. Michał Klag/REPORTER / Reporter

