Adam Buksa i Mateusz Wieteska mają wielką przyszłość w Ligue 1?

Lista obejmuje zawodników sprowadzonych z "mniej medialnych" lig bądź klubów, za to piłkarzy o potencjalnie bardzo dobrym stosunku jakości do ceny. "Czasami kluby mają ograniczony budżet transferowy i wtedy zwracają się ku nowym kierunkom, by złowić perełki." - pisze dziennik.

Wieteska numer 1 wśród potencjalnych odkryć sezonu

Zestawienie otwiera Mateusz Wieteska. 25-letni obrońca w ubiegłym tygodniu odszedł z Legii Warszawa. Clermont Foot kupił go za 1,3 miliona euro. To transferowy rekord tego klubu.

Reprezentant Polski ma zastąpić sprzedanego do Angers za 2 miliony euro Cedrica Hountondjiego. "Ma dobre cechy obrońcy i jest silny fizycznie, powinien wkomponować się w styl gry Clermont" - pisze francuski dziennik. Gazeta podkreśla, że Polak świetnie radzi sobie również pod bramką rywali, zdobywając gole po strzałach głową.

Adam Buksa podąża drogą Przemysława Frankowskiego

Wśród nowych piłkarzy Ligue 1, którzy mogą w przyszłości okazać się odkryciem rozgrywek, nie mogło zabraknąć Adama Buksy. Latem został kupiony przez RC Lens za 9 milionów euro z New England Revolution.

Zdjęcie Adam Buksa / Bartłomiej Zborowski / Newspix

"L’Equipe" podkreśla, że w reprezentacji Polski pochodzący z Krakowa napastnik jest zmiennikiem Roberta Lewandowskiego, a we Francji podąża tą samą drogą co Przemysław Frankowski. Rok temu Frankowski również przeszedł z amerykańskiej ligi MLS do Ligue 1 i był to bardzo udany transfer.

"Szybko się przemieszcza mimo swoich 193 cm wzrostu, dzięki jego atletycznej sylwetce potrafi się świetnie zastawić, ma dobrą lewą nogę, a w grze głową jest skuteczny zarówno w ofensywie jak i defensywie" - charakteryzuje byłego zawodnika Lechii Gdańsk, Zagłębia Lubin i Pogoni Szczecin, francuska gazeta.

- Ma profil piłkarza, którego nie posiadamy. Na razie jest kontuzjowany i myślę, że zacznie grać we wrześniu. Działamy etapami, nie można się spieszyć. On jest bardzo inteligentną osobą, która wie do czego dąży. Będzie jeszcze musiał dostosować się do naszych założeń taktycznych - mówi o Buksie, trener Lens Franck Haise.

Kto jeszcze obok Polaków?

Wśród pozostałych ośmiu piłkarzy, którzy znaleźli się na liście "L’Equipe" są: hiszpański bramkarz Ruben Blanco (transfer z Celty Vigo do Olympique Marsylia), japoński skrzydłowy Junya Ito (z Genk do Reims), słoweński obrońca Miha Blazic (z Ferencvaros do Angers), tunezyjski obrońca Montassar Talbi (z Rubina Kazań do Lorient), belgijski prawy obrońca Noah Fadiga (z Heraclesu Almelo do Brestu), rumuński pomocnik Rares Ile (z Rapidu Bukareszt do Nicei), marokański napastnik Zakaria Aboukhlal (z AZ Alkmaar do Tuluzy) i duński obrońca Andreas Bruus (z Broendy Kopenhaga do Troyes).

Olgierd Kwiatkowski