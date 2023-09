Absurdalne pożegnanie Probierza z kadrą. To była epoka dziwnych interesów

Na naszych oczach zdarzył się fakt na miarę wpisu do księgi rekordów Guinessa; na dodatek, co smutne, jakby przez nikogo nie zauważony. Kto chce niech poszuka w kronikach podobny przypadek. Wiadomo, nie znajdzie! Otóż jeden klub ligowy w ciągu niespełna miesiąca rozegrał trzy spotkania w trzech krajach, na trzech kontynentach, przeciwko zespołom trzech narodowości, w tym dwukrotnie mierzył się z reprezentacjami dwóch państw i to na arenach odległych o kilkanaście tysięcy kilometrów. Chodzi o chorzowski Ruch, który pojechał do Iranu i zagrał tam z pierwszą reprezentacją tego kraju w stołecznym Teheranie, wrócił do Polski na ligowe spotkanie ze Stalą Stalowa Wola, a potem wyskoczył do USA, by w tym kraju, na zachodnim wybrzeżu, rozegrać mecz z reprezentacją... Meksyku, finalistą niedawno przeprowadzonych mistrzostw Copa America. (...) Skoro polska prasa sportowa nie widzi w tym nic nadzwyczajnego, a dałbym orzechy przeciwko dukatom, że w annałach światowego futbolu to wydarzenie nie ma odpowiednika, to może sami działacze Ruchu skierowaliby stosowne pisemko ze zgłoszeniem do redakcji księgi rekordów Guinessa? Może winno się to znaleźć na łamach pism sportowych w innych krajach.

~ Andrzej Gowarzewski o wyjazdach Ruchu do Iranu i USA