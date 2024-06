Absurdalna konferencja Probierza. Wśród dziennikarzy zapanowała konsternacja

Reprezentacja Polski trenuje przed Euro 2024 od poniedziałku. Kadrowicze zjechali się do Warszawy i pod okiem Michała Probierza przygotowują się do turnieju. W trakcie zgrupowania zaplanowano dwa mecze towarzyskie. Pierwsze - przeciwko Ukrainie - już za nami. W piątkowy wieczór "Biało-Czerwoni" wygrali 3:1.

Absurdalna konferencja prasowa Michała Probierza

Kiedy Probierz skończył mówić, mikrofon przejął rzecznik prasowy PZPN Emil Kopański. Powiedział on zgromadzonym dziennikarzom, że selekcjoner nie będzie odpowiadał na pytania. Jak usłyszeliśmy - wszystko przez to, że do północy trzeba było zgłosić ostateczną kadrę na Euro do UEFA. Nie było więc czasu na to, aby porozmawiać z mediami.