Absolutny debiutant szykowany do kadry. Michał Probierz zamierza zaskoczyć

Biało-czerwoni pod wodzą trenera Probierza grają najczęściej ustawianiem z trzema obrońcami i pięcioma pomocnikami. Selekcjoner nie ukrywa jednak, że wolałby grać 4-4-2. W ostatnich wywiadach przyznaje jednak, że nie ma do tego wykonawców. - Nie mamy skrzydłowych, którzy regularnie występowaliby w swoich zespołach ligowych. Brakuje piłkarzy, by spróbować w taki sposób zagrać - twierdzi.

Kiedy spotkałem trenera w Łodzi przed meczem Widzew - Lech przyznał, że on i członkowie jegoo sztabu wciąż jeżdżą i oglądają kandydatów do reprezentacji. Na lewej stronie pomocy wybór nie jest rzeczywiście duży. Karierę reprezentacyjną zakończył Kamil Grosicki, a ostatnio w meczach kadry najczęściej występował tam Nicola Zalewski. Tyle że jego pozycja w AS Roma nie jest mocna - w poprzednim sezonie mało grał u trenera Daniele de Rossiego. Ewentualnie jest jeszcze Michał Skóraś.