Po przegranym meczu z Albanią w Tiranie 0:2 , PZPN postanowił wezwać na dywanik ówczesnego trenera "Biało-Czerwonych", Fernando Santosa , który w ostatnim czasie nie cieszył się sympatią kibiców. Wielu zwracało uwagę na fakt, że jego obietnice, w ogóle nie zostały spełnione, a wyniki naszych Orłów pozostawiały wiele do życzenia. Tym samym podjęto decyzję o zwolnieniu 68-latka.

"Chociaż kończymy naszą współpracę, jestem wdzięczny za to, że prowadziłem polską reprezentację , i życzę wszystkiego najlepszego Polsce i jej obywatelom, którzy tak dobrze mnie przyjęli , kiedy tu mieszkałem" - oświadczył były już szkoleniowiec kadry.