Reprezentacja Polski. Fernando Santos nie został zwolniony, Cezary Kulesza planuje kolejne spotkanie

To dość zaskakujące, bowiem wszystko wskazywało na to, że prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza spotkał się z Fernando Santosem po to, by poinformować go o zakończeniu współpracy. Dziennikarz TVP Sport Maciej Iwański poinformował już nawet w poniedziałek, że sprawa jest przesądzona .