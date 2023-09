Już wcześniej w mediach pojawiły się przecieki sugerujące, że to istotnie do niedawna szkoleniowiec reprezentacji Polski do lat 21 ostatecznie przekonał do siebie prezesa PZPN. "Moi rozmówcy mówią, że faworytem do objęcia jest Michał Probierz. Dzisiejsza prezentacja Marcina Dorny na prezydium PZPN mocno uwypuklała silne strony trenera młodzieżówki" - przekonywał dzień przed "oficjalką" Tomasz Włodarczyk z Meczyków.