- Wróble ćwierkają, że dostanie powołanie , choć ja zastanawiam się, czy nie przydałby się bardziej do kadry do lat 21, która też ma przed sobą ważne mecze. Chyba, że trener Probierz poważnie widzi go jako alternatywę na prawą obronę lub wahadło czy też jako rezerwowego, który ma wejść na te pozycje. Dominik rośnie na naszych oczach i dokłada do tego liczby. Już w Stali Rzeszów miał inklinacje ofensywne, choć grał w obronie - mówiła Interii w rzeczonym materiale, zastrzegając sobie anonimowość, osoba związana z PZPN .

Marczuk trafił do "Jagi" w lipcu ubiegłego roku i od razu zaczął grać w zespole pierwsze skrzypce. To typ bardzo nowoczesnego, a zarazem uniwersalnego oraz szybkiego piłkarza. Można o nim powiedzieć prawie wszystko - wahadłowy prawy obrońca lub pomocnik, wchodzący do ataku. Wystąpił w 24 meczach, strzelił pięć goli i zanotował dziewięć asyst. Według ostatniej wyceny portalu transfermarkt jego wartość wynosiła 1,5 miliona euro, ale to dane z grudnia. W tej chwili cena za młodziana, podbita powołaniem do seniorskiej reprezentacji, z pewnością zostanie podbita.