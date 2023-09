A jednak, oto nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Media już ogłaszają

Cezary Kulesza - prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej - wie już, kto zastąpi trenera Fernando Santosa na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski . Potwierdził to otwarcie w rozmowie z portalem Meczyki.pl. - Dokonałem wyboru - przekazał szef naszej federacji .

Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że w środę 20 września o godzinie 12:00 w hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie (Skalnicowa 21) odbędzie się prezentacja nowego selekcjonera reprezentacji Polski

Media: Michał Probierz zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski

Dziennikarz Szymon Janczyk ogłosił jednak już teraz, że Roberta Lewandowskiego i spółkę poprowadzi w najbliższych meczach eliminacji do mistrzostw Europy jeden z głównych faworytów - trener Michał Probierz. I to on podpisze kontrakt z PZPN.