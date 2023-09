Fernando Santos odkrył karty! Znamy skład, w jakim reprezentacja Polski rozpocznie wyjazdowy mecz eliminacji do mistrzostw Europy z Albanią. Znalazł się w nim Grzegorz Krychowiak, który był krytykowany za swój występ z Wyspami Owczymi. Szansę od trenera otrzymał także wyczekiwany przez fanów Matty Cash, dla którego będzie to pierwszy meczy z drużynie narodowej od pamiętnego starcia z Czechami. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 20.45 Transmisja meczu w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.