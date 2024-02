A jednak, hit transferowy staje się faktem. Piotr Zieliński jest już o krok

Już od jakiegoś czasu wydawało się wielce prawdopodobnie, że Piotr Zieliński wypełni swój kontrakt z SSC Napoli, który obowiązuje do 30 czerwca tego roku, po czym po ośmiu latach odejdzie z ekipy spod Wezuwiusza. Ostatnio stało się jasne, że tak się właśnie stanie. Potwierdził to szef ekipy z Neapolu - Aurelio De Laurentiis, który w wymownych słowach skomentował wykreślenie reprezentanta Polski z listy zawodników zgłoszonych do rozgrywek Ligi Mistrzów.

W przypadku Piotra Zielińskiego nie ma mowy o zemście. To bardzo dobry chłopak i zawodnik z najwyższej półki, ale dokonał wyboru. Od 1 lipca nie będzie go już z nami i musimy sprawdzić inne opcje, żeby zobaczyć, kogo zostawić ~ cytowała jego wypowiedź Polska Agencja Prasowa

Piotr Zieliński o krok od Interu Mediolan. Nowe informacje w sprawie Polaka

Jasne staje się teraz także to, jaka przyszłość czeka Piotra Zielińskiego. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie podpisze on kontrakt z Interem Mediolan i przeniesie się na północ Włoch po zakończeniu minionego sezonu. Nowe wiadomości w sprawie przyszłości reprezentanta Polski przedstawił Fabrizio Romano

Inter Mediolan zbliża się do osiągnięcia ustnego porozumienia z Piotrem Zielińskim, który dołączy do klubu jako wolny agent 1 lipca. Kontrakt jest już prawie gotowy, dopinane są ostatnie szczegóły. Inter ma nadzieję, że dokumenty zostaną podpisane jeszcze w tym miesiącu ~ przekazał słynny włoski dziennikarz, powołując się także na informacje swojego kolegi po fachu - Matteo Moretto

Statuetkę w imieniu zawodnika SSC Napoli odebrał jego ojciec - Bogusław, który także wypowiedział się na temat obecnej sytuacji kontraktowej swojego syna .

Nie chciałbym tutaj wychodzić przed szereg. Myślę, że Piotrek już podjął decyzję. Bardzo prawdopodobne jest, że będzie grał we Włoszech i bardzo prawdopodobne jest, że odejdzie z Neapolu ~ przekazał Bogusław Zieliński

Po czym dodał: - Myślę, że zostanie we Włoszech. Piotrek od 16 roku życia jest we Włoszech, tak że dla niego całe dorosłe życie to praktycznie Italia. Tam założył rodzinę, ma żonę i dziecko. Tak że pozdrawiam teraz Laurę i Maksymiliana, bo to są jego najbliższe osoby.

Piotr Zieliński Piłkarzem Roku 2023 w plebiscycie tygodnika "Piłka Nożna". WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Piotr Zieliński / AFP

Piotr Zieliński / AFP