Jak informowaliśmy już wcześniej, temat premii miał wywołać podziały również wewnątrz samej reprezentacji. Chodziło o fakt, że kwota miała trafić bezpośrednio do piłkarzy, a nie jak to z reguły miało miejsce do PZPN-u, który potem rozdzielał pieniądze według wcześniej ustalonych sposób podziału nagród . Sam podział miał nie spodobać się radzie drużyny, która optowała za większym docenieniem piłkarzy, którzy występowali na katarskich boiskach.