22 grudnia to przeklęta data dla Michniewicza. Drugi raz stracił pracę

Czesław Michniewicz zwolniony

Jego zwolnienie było jednak nieuniknione. Atmosfera wokół, a także w środku reprezentacji była nie do zniesienia. Cezary Kulesza od dłuższego czasu wysyłał sygnały świadczące o tym, że misja selekcjonera dobiega końca.

22 grudnia to wyjątkowo nieszczęśliwa data dla Michniewicza. Dokładnie tego samego dnia w 2011 roku dowiedział się, że został zwolniony z Jagiellonii Białystok. Klubem ze stolicy Podlasia zarządzał wówczas... Cezary Kulesza.