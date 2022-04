17-latek ze Stanów Zjednoczonych w polskiej kadrze?! Michniewicz ujawnia

Slonina ma podwójne, amerykańsko-polskie obywatelstwo. Jest uznawany za wschodzącą gwiazdę piłki za oceanem, a Chciago Fire wkrótce zamienić może na zdecydowanie mocniejszy klub. Jednocześnie, Jankesi czynią starania by ostatecznie zdecydował się na reprezentowanie ich kraju, choć wciąż pozostaje to sprawą otwartą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MLS. Gol Adama Buksy w meczu D.C. United - New England Revolution (3-2). WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Michniewicz ujawnia: Slonina może przyjechać na zgrupowanie

Młodego gracza odwiedził niedawno selekcjoner reprezentacji Polski, Czesław Michniewicz, który wręczył mu między innymi koszulkę kadry. W materiale, opublikowanym na kanale "Łączy Nas Piłka" opowiedział o kulisach spotkania. Według jego relacji Slonina bardzo mocno przeżył całą sytuację, a gdy otrzymał biało-czerwony trykot, ręce drżały mu z wrażenia.

Reklama

Jednocześnie, 17-latek złożył trenerowi pewną obietnicę. Choć nie zadeklarował jednoznacznie, że zdecyduje się ostatecznie na reprezentowanie Polski powiedział, że gdy otrzyma zaproszenie na zgrupowanie, przyjedzie na nie.

- Jest duża szansa, że obejrzymy go na zgrupowaniu pierwszej reprezentacji przed czerwcowymi meczami. Ostateczną decyzję musi podjąć on. Reguły są jasne: musi zagrać określoną liczbę spotkań o punkty, by można było powiedzieć, że będzie grał tylko dla naszej kadry - mówił Michniewicz.

Co ciekawe, selekcjoner zdradził też, że gdy w sieciach społecznościowych pojawiło się jego zdjęcie z Sloniną, otrzymał wiadomość od... Wojciecha Szczęsnego. Doświadczony bramkarz Juventusu spytał, czy chodzi o kadrę... U-21.