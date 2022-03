Ogbeta krótko do Alese, którego dośrodkowanie wzdłuż bramki nie zostało przez nikogo przecięte.

McAtee nieudanie wrzucił piłkę z rzutu rożnego. To było "przeciągnięte" dośrodkowanie.

Żukowski z Kobackim próbowali rozegrać "klepkę", ale połapała się we wszystkim defensywa gości.

Nie ma jakiegoś wielkiego tempa to spotkanie, choć większą kulturę gry widać po stronie Anglików.

Kałuziński centrował z rzutu rożnego, Kobacki próbował zgrywać futbolówkę, jednak zrobił to niedokładnie.

Pięciu zawodników w naszej kadrze ruszyło do rozgrywki. W tym spotkaniu nie ma limitu zmian.

Nasza drużyna próbuje rozgrywać piłkę od obrony, za co zbiera pochwały od swojego trenera.

Prostopadłe podanie Pyrki do Struskiego, który jeśli lepiej by sobie przyjął piłkę, to miałby przed sobą tylko bramkarza.