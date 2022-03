- To nie jest łatwe do rozwiązania w szybkim tempie. Warto przeczytać wypowiedź Mariusza Piekarskiego, który kreśli przyszłość Szymańskiego. Prawdopodobnie odejdzie on latem. Patrząc na Sebastiana, a znam go bardzo długo, był bardzo przybity i można się zastanawiać, na ile to było spowodowane podrożą, a na ile tą sytuacją. Widzę po nim, że jednak coś siedzi w jego głowie. On też zdaje sobie z tego sprawę, w jakiej jest sytuacji.

Czesław Michniewicz o sytuacji Sebastiana Szymańskiego: