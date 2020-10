Reprezentacja Polski zyskuje coraz więcej miejsca do gry, lecz zdecydowanie brakuje konkretów.

Zakotłowało się pod bramką Polski... piłka odbiła się od zawodników i na szczęście trafiła do Fabiańskiego.

Verratti dobrze zagrał do Emersona... Kędziora utrudnił jednak zadanie Włochowi i piłkę złapał Fabiański.

Polska miała szansę na wyprowadzenie szybkiej kontry... Karbownik jednak trochę zwolnił akcję i podał do Kędziory, który znalazł się na spalonym.

Błyskawiczna odpowiedź gości. Po składnej akcji strzał oddał Berardi, jednak został on zablokowany przez Bereszyńskiego.

To powinien być gol!

Świetna akcja Polaków! Piłka po dośrodkowaniu z bocznej strefy trafiła do Krychowiaka, który zagrał do Linettego. Pomocnik zdołał oddać strzał, lecz nie skierował futbolówki do siatki.