Druga kolejka zmagań w eliminacjach mistrzostw świata kobiet w piłce nożnej. Po remisie z Belgią (1:1) podopieczne Niny Patalon powalczą o pierwsze zwycięstwo w grupie. Spotkanie zostanie rozegrane we wtorek 21 września na stadionie im. Vazgena Sargsyana w Erywaniu.

W pierwszej serii spotkań Polka zremisowała z Belgią. Armenia zaś przegrała aż 0-10 z Norwegią. Polscy kibice nie mieliby nic przeciwko, by dziś "Biało-Czerwone" powtórzyły wyczyn Skandynawek

Biało-Czerwone będą zdecydowanym faworytem, co wynika też ze światowego rankingu. Zajmują w nim 29. pozycję, a rywalki – 128. Polki w poniedziałek poleciały do Erywania, wieczorem przeprowadziły oficjalny trening na miejscowym Stadionie Republikańskim im. Wazgena Sarkisjana

Dla napastniczki Ewy Pajor będzie to z kolei szansa na powiększenie dorobku strzeleckiego w reprezentacji. Piątkowe trafienie było 45. golem piłkarki VfL Wolfsburg w 65. meczu w drużynie narodowej

