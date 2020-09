Nie udało się w pierwszej połowie, lecz teraz wszystko zagrało jak trzeba! Maciej Rybus popisał się niezłym dośrodkowaniem z lewej strony, Kamil Grosicki nabiegł na piłkę i głową skierował ją do siatki! Prowadzimy 2-1!

Groźna akcja gospodarzy! Viszcza zgrał piłkę po długim podaniu do Koljicza, który huknął nad poprzeczką!

Viszcza biegł za piłką, zagraną przez Rybusa do Fabiańskiego. Nasz golkiper złapał piłkę, ale przy okazji nabawił się drobnego urazu. Na boisku pojawił się sztab medyczny polskiej kadry.

Nie było to jednak dobre wybicie. Piłkę przejął Viszcza, podał do Dżeko, który oddał strzał! Broni Fabiański!

Ależ okazja dla Bośni! Viszcza doszedł do piłki po centrze z lewej strony, ale nie trafił dobrze w piłkę! Po chwili sędzia odgwizdał faul na jednym z naszych obrońców, choć Bośniacy sygnalizowali zagranie ręką.

Przebieg meczu

Nie było to łatwe spotkanie dla Biało-Czerwonych, zwłaszcza w pierwszej połowie! Gospodarze wyszli na prowadzenie po kontrowersyjnym rzucie karnym, a gra naszych reprezentantów pozostawiała sporo do życzenia. Tuż przed przerwą Polacy wzięli się jednak za odrabianie strat, co zaowocowało bramką Kamila Glika. Po zmianie stron zwycięstwo zapewnił nam Kamil Grosicki.