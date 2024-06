Wielki debiut Mbappe w Warszawie. To praktycznie przesądzone

To z pewnością transfer sezonu, a zapewne wiele więcej. Mbappe zbliża się do Realu Madryt

Trudno wyobrazić sobie jakikolwiek większy ruch podczas nadchodzącego okienka, a przenosiny Mbappe z pewnością znajdą się też wysoko w podsumowaniach dekady czy najgłośniejszych transferów w historii futbolu w ogóle. Kapitan reprezentacji Francji przybywa do stolicy Hiszpanii z jednym celem - by wygrać wreszcie Ligę Mistrzów i sięgnąć po Złotą Piłkę .

PGE Narodowy gospodarzem wielkiego wydarzenia

Jeżeli nie dojdzie do żadnych niespodzianek, istotny epizod w nowym rozdziale kariery Mbappe odegra Stadion PGE Narodowy. Wszystko bowiem wskazuje na to, że - o ile Francuzowi dopisze zdrowie - swój pierwszy oficjalny mecz w barwach Realu Madryt rozegra właśnie w Warszawie. 14 sierpnia "Królewscy" podejmą tam Atalantę Bergamo w ramach Superpucharu Europy. Carlo Ancelotti z pewnością skorzysta ze swojej nowej gwiazdy podczas batalii o trofeum, jeżeli tylko będzie to możliwe. Najprawdopodobniej nie będzie to jednak pierwsze spotkanie 25-latka w bieli. Wcześniej weźmie bowiem udział w tournee swojej nowej drużyny po Stanach Zjednoczonych. Tam Real zmierzy się z AC Milan, FC Barceloną i Chelsea FC w starciach towarzyskich.