"W Brazylii uważają, że Hiszpania to kraj rasistów". Vini grzmi po kolejnym skandalu

To nie był pierwszy raz, ani drugi, ani trzeci. Rasizm jest normalny w La Liga. Nasi rtwale uważają to za normalne, Federacja też, a przeciwnicy do tego zachęcają. Tak mi przykro. Rozgrywki, które kiedyś należały do Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano i Messiego, dziś należą do rasistów. Piękny naród, który mnie przyjął i który kocham, ale który zgodził się wyeksportować w świat obraz rasistowskiego kraju. Przykro mi z powodu Hiszpanów, którzy się z tym nie zgodzą, ale dzisiaj w Brazylii Hiszpania jest znana jako kraj rasistów. I niestety, nie mam nic na swoją obronę wobec tego, co dzieje się co tydzień. Zgadzam się, że tak być nie powinno. Ale jestem silny i pójdę do końca przeciwko rasistom. Nawet jeśli daleko stąd.

~ Vinicius Junior