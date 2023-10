To był koncertowy mecz "Królewskich". Bellingham trafia jak na zawołanie

Fenomenalny Bellingham w bieżącym sezonie La Liga ma już na koncie osiem bramek dla Realu . Młody zawodnik nie zamierza się zatrzymywać i śrubuje swoje rekordy - po sobotnim meczu jest już blisko ligowej średniej 1 bramki na 1 mecz . Wliczając inne mecze okaże się zresztą, że taką średnią już ma - we wszystkich rozgrywkach zagrał w Realu 10 razy i zdobył 10 goli.

Grając z Osasuną Anglik po raz pierwszy skierował piłkę do siatki od razu w dziewiątej minucie i szybko rozwiał nadzieję graczy z Pampeluny na korzystny wynik. Do przerwy było jednak 1:0, więc w drugiej połowie teoretycznie mogło zdarzyć się jeszcze dużo, ale i tym razem to Bellingham uradował trybuny. W 54. minucie 20-latek strzelił kolejnego gola, a że później w jego ślady poszli jeszcze Vinicius Junior i Joselu, Real pewnie triumfował.