Sporo emocji wywołał brak delegacji "Królewskich" na poniedziałkowym evencie . W mediach pojawiły się pogłoski mówiące o tym, że ekipa z Madrytu postanowiła zbojkotować galę, kiedy okazało się, że Vinicius Junior nie wygra plebiscytu . Atmosfera na miejscu była - delikatnie mówiąc - napięta. Oprócz 24-latka w TOP5 znaleźli się bowiem jeszcze inni piłkarze Realu, Jude Bellingham i Dani Carvajal . Mimo to nie zdecydowali się oni na uczestnictwo w wydarzeniu w Paryżu.

W hiszpańskich mediach po gali pojawiły się plotki, że informację na temat wyników plebiscytu otrzymał wcześniej Rodri, a więc tegoroczny laureat Złotej Piłki. Garcia podkreślił jednak, że jedyną osobą, która znała kolejnego zdobywcę tej prestiżowej nagrody, był on sam. "Wielkie kluby nalegały, aby uzyskać te informacje, ale daliśmy im jasno do zrozumienia, że nikt nie zostanie powiadomiony. Wszyscy to zaakceptowali, ale w ostatniej chwili niektórzy wpadli w panikę i chcieli zmienić reguły gry. Mogę zagwarantować, że nikt o tym nie wiedział, ani po stronie Realu, ani po stronie City. (...) Wzruszenie Rodriego ucina wszelkie spekulacje, że jeden lub drugi mógł zostać ostrzeżony" - oznajmił szef gazety "France Football".