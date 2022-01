Oficjalne konto Realu Madryt pozwoliło sobie na "graficzny" żart na Twitterze. Zamieszczono tam zrzut ekranu z najpopularniejszej internetowej wyszukiwarki, gdzie wpisane było hasło "Gdzie można kupić większą gablotę na trofea?".

Real Madryt wygrał Superpuchar Hiszpanii. To jego 95. trofeum

To nawiązanie do ostatniego triumfu Realu w Superpucharze Hiszpanii. To 95. trofeum w gablocie "Los Blancos". FC Barcelona wciąż jest lepsza o jeden sukces. Choć żart wydawał się być trafiony i nikogo nie uraził, po jakimś czasie oficjalne konto Realu skasowało ten tweet.

Zdjęcie / materiał zewnętrzny



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prawda Futbolu. Co przemawia za wybraniem Adama Nawałki? WIDEO INTERIA.TV

W spotkaniu nie zabrakło kontrowersji i błędów sędziowskich, które na całe szczęście naprawił VAR . W półfinale Superpucharu odbył się "El Clasico", czyli starcie Realu z Barceloną. Po pasjonującym boju lepsi okazali się piłkarze z Madrytu.