Real Madryt podejmuje Villarreal CF w przedostatniej kolejce Primera Division. Już dziś mogą się rozstrzygnąć losy tytułu mistrzowskiego. Dołącz do relacji i śledź przebieg spotkania z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcelo pokazał klasę! Świetne zagranie zawodnika Realu. Wideo INTERIA.TV

(Uwaga! Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5!)



Na dwie kolejki przed końcem wyścigu po mistrzostwo Hiszpanii liderujący Real Madryt ma cztery punkty przewagi nad Barceloną. Matematyka jest prosta - zwycięstwo zapewni "Królewskim" triumf w La Liga. Czy stanie się to już dzisiaj?

Reklama

Fani goniących stołeczną ekipę Katalończyków nadziei upatrują w świetnej formie Villarrealu w meczach wyjazdowych - cztery wygrane z rzędu robią wrażenie. W dodatku dla madrytczyków to wyjątkowo niewygodny rywal. Pokonali go tylko raz w ostatnich pięciu potyczkach.

Od początku w natarciu gospodarze. Zdecydowane ataki suną głównie prawym skrzydłem, gdzie dwoi się i troi Carvajal. W świetnej dyspozycji znajduje się dzisiaj Modrić - jest mózgiem każdej akcji, jak za najlepszych lat.

Goście udanie łapią piłkarzy Realu w pułapki ofsajdowe. Ryzykowna strategia obronna. Ale jak na razie - skuteczna.



Nie minęło pół godziny gry, a Modrić zrobił swoje, idealnym podaniem obsługując Benzemę. Francuz z dogodnej pozycji przymierzył po ziemi i zrobiło się 1-0. Taki wynik oznacza dla "Królewskich" ligowe złoto!



Real Madryt - Villarreal FC 1-0 - trwa I połowa

Bramka: 1-0 Benzema (29.)

Zobacz meczowe kadry i wyjściowe jedenastki obu zespołów



Primera Division - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz



#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>