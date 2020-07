Real Madryt pokonał 2-1 Villarreal CF w przedostatniej kolejce Primera Division. Zwycięstwo zapewniło "Królewskim" 34. w historii tytuł mistrza Hiszpanii!

37. kolejka Hiszpania - Primera Division

2020-07-16 21:00 | Stadion: Estadio Alfredo Di Stéfano | Arbiter: A. Hernández Real Madryt Villarreal CF 2 1 DO PRZERWY 1-0 K. Benzema 29',77' Iborra 83'

Na dwie kolejki przed końcem wyścigu po mistrzostwo Hiszpanii liderujący Real Madryt miał cztery punkty przewagi nad Barceloną. Matematyka była prosta - zwycięstwo zapewniało "Królewskim" triumf w La Liga.

Fani goniących stołeczną ekipę Katalończyków nadziei upatrywali w świetnej formie Villarrealu w meczach wyjazdowych - cztery wygrane z rzędu robiły wrażenie. W dodatku dla madrytczyków to wyjątkowo niewygodny rywal. Pokonali go tylko raz w pięciu poprzednich potyczkach.

Od początku do natarciu przystąpili gospodarze. Zdecydowane ataki sunęły głównie prawym skrzydłem, gdzie dwoił się i troił Carvajal. W świetnej dyspozycji znajdował się Modrić - był mózgiem każdej akcji, jak za najlepszych lat.

Goście udanie łapali piłkarzy Realu w pułapki ofsajdowe. Ryzykowna strategia obronna. Ale skuteczna.



Nie minęło pół godziny gry, a Modrić zrobił swoje, idealnym podaniem obsługując Benzemę. Francuz z dogodnej pozycji przymierzył po ziemi i zrobiło się 1-0. Taki wynik oznaczał dla "Królewskich" ligowe złoto!



W równolegle rozgrywanym spotkaniu Barcelona do przerwy sensacyjnie przegrywała u siebie 0-1 z Osasuną Pampeluna (ostatecznie poległa 1-2). Było jasne, że jeśli takim wynikiem zakończy się ten mecz, Real sięgnie po mistrzostwo bez względy na rezultat konfrontacji z Villarrealem.

Na drugą odsłonę przyjezdni wyszli z dwoma nowymi twarzami - na murawie pojawili się Ontiveros i Soriano - ale nie spotęgowało to ich siły ognia. Real kontrolował przebieg spotkania. W pierwszym kwadransie po zmianie stron najlepszą okazję do zmiany wyniku miał Carvajal. Po jego uderzeniu z ostrego kąta piłkę z trudem na korner wyekspediował stojący między słupkami Asenjo.

Na niespełna kwadrans przed końcowym gwizdkiem arbiter podyktował kontrowersyjny rzut karny dla gospodarzy. Analiza VAR utwierdziła go jednak w słuszności takiej decyzji. A chwilę potem... mieliśmy kuriozum. Piłkę lekko trącił Ramos, zza jego pleców wybiegł Benzema i umieścił ją w siatce. Sędzia uznał jednak, że napastnik za szybko wbiegł w pole karne i nakazał powtórzenie "jedenastki". Tym razem w rolę egzekutora wcielił się Francuz i pewnym uderzeniem podwyższył prowadzenie "Los Blancos".

Madrytczycy szybko mogli zadać trzeci cios, ale po potężnym strzale Kroosa piłka trafiła w spojenie słupka z poprzeczką. W odpowiedzi kontaktową bramkę zdobył Iborra. Jego precyzyjny wolej zmusił Courtoisa do pierwszej i ostatniej tego dnia kapitulacji.



Arbiter doliczył aż sześć minut do regulaminowego czasu gry. W 93. minucie doszło do potwornego zamieszania w polu karnym Realu. Courtois obronił dwa strzały z bliskiej odległości, a trzeci poszybował tuż obok słupka!

Tuż przed końcem piłkę do siatki skierował jeszcze wprowadzony z ławki Asensio. Gol nie został jednak uznany, bowiem wcześniej Benzema zagrywał piłkę ręką. Wkrótce potem arbiter zagwizdał po raz ostatni. Real Madryt mistrzem Hiszpanii AD 2020!





Real Madryt - Villarreal FC 2-1 (1-0)

Bramki: 1-0 Benzema (29.), 2-0 Benzema (77. karny), 2-1 Iborrra (83.)

2 1 Real Madryt Villarreal CF Courtois Carvajal Mendy Ramos Varane Casemiro Kroos Modric Rodrygo Benzema 2 Hazard Asenjo Chakla Torres Mario Quintillà Chukwueze Gómez Morlanes Peña Zambo Anguissa Moreno SKŁADY Real Madryt Villarreal CF Thibaut Courtois Sergio Asenjo Andres 54′ 54′ 84′ 84′ Daniel Carvajal Ramos 18′ 18′ Sofian Chakla Ferland Mendy Pau Francisco Torres Sergio Ramos Gaspar Mario Raphael Varane 68′ 68′ Xavier Quintillà Guasch Casemiro 46′ 46′ Samuel Chimerenka Chukwueze 85′ 85′ Toni Kroos 63′ 63′ Moisés Gómez Bordonado 62′ 62′ 85′ 85′ Luka Modrić 63′ 63′ Manuel Morlanes Ariño 62′ 62′ Rodrygo Silva de Goes 46′ 46′ Rubén Peña Jiménez 29′, 77′ (k.) 29′, 77′ (k.) Karim Benzema 82′ 82′ André-Frank Zambo Anguissa 62′ 62′ Eden Hazard Gerard Moreno Balaguero REZERWOWI Alphonse Areola Andrés Eduardo Fernández Moreno Eder Gabriel Militao Raul Albiol . Nacho Alberto Moreno 85′ 85′ 86′ 86′ Alarcon Suarez Isco Alejandro Baena Rodríguez 85′ 85′ Federico Valverde 46′ 46′ Soriano Llido Bruno 84′ 84′ Lucas Vázquez Iglesias 63′ 63′ Santi Cazorla Brahim Abdelkader Díaz 63′ 63′ 83′ 83′ Vicente Iborra 62′ 62′ Marco Asensio Willemsen Sergio Lozano Lluch Gareth Bale 46′ 46′ Javier Ontiveros Parra Mariano Díaz Mejía Andrei Florin Ratiu Luka Jović 82′ 82′ Manuel Trigueros Munoz 62′ 62′ Vinicius Junior Fernando Niño Rodríguez

STATYSTYKI Real Madryt Villarreal CF 2 1 Posiadanie piłki 56% 44% Strzały 12 7 Strzały na bramkę 7 4 Rzuty rożne 4 2 Faule 12 12 Spalone 2 1

