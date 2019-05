- Nie chcę odchodzić z Realu Madryt - zadeklarował Sergio Ramos. Od kilku dni w hiszpańskiej prasie szalały dyskusje na temat przyszłości kapitana "Królewskich", ale Hiszpan odrzucił ofertę z Chin.

Po nieudanym sezonie rozgorzały spekulacje na temat przyszłości niektórych piłkarzy Realu. Triumfatorzy Ligi Mistrzów sprzed roku chcą pozbyć się Garetha Bale'a, zaufaniem Zinedine'a Zidane'a nie cieszą się Dani Ceballos i Marcos Llorente. Odejścia kapitana jeszcze niedawno nikt nie brał jednak pod uwagę.

Tymczasem kilka dni temu telewizja "El Chiringuito" podała sensacyjną informację, według której Ramos poprosił prezesa Florentino Pereza o możliwość opuszczenia klubu. Powód? Bajeczna oferta z Chin, gdzie obrońca reprezentacji Hiszpanii miałby zarabiać krocie.



Gdy Ramos niespodziewanie zwołał na czwartkowe popołudnie konferencję prasową, można było spodziewać się potwierdzenia sensacyjnych doniesień. Okazało się jednak, że Hiszpan spotkał się z dziennikarzami, by zaprzeczyć plotkom.



- Chcę skończyć tu karierę i wypełnić mój kontrakt. Nie chcę odchodzić z Realu. Zawsze mówiłem prezesowi, że chcę tu zostać. Powiedziałem mu nawet kiedyś, że mogę tu grać za darmo - stwierdził Ramos.





Jednocześnie Hiszpan przyznał, że dostał ofertę z Chin i poinformował o niej prezesa. Media w ostatnich dniach donosiły, że relacje Pereza z Ramosem się popsuły, a Hiszpan miał przyznać, że "ma już dość prezesa". 33-letniemu piłkarzowi zarzucano też, że naciska, by klub - mimo umowy ważnej do 2021 r. - pozwolił mu odejść za darmo. W czwartek Ramos wszystkiemu zaprzeczył.



- Ani przez minutę nie rozmawialiśmy z prezesem o pieniądzach. Dla mnie w piłce ważne są dwa filary: kibice i prezes. Miałem pewne wątpliwości, ale najlepszym sposobem ich rozwiązania była rozmowa - powiedział, zapewniając, że wszelkie nieporozumienia zostały wyjaśnione. Swoje stosunki z Perezem porównał nawet do relacji ojca z synem. - Bo kto nie kłóci się ze swoim ojcem - argumentował.



Jednocześnie Ramos nie wykluczył, że w przyszłości odejdzie do Chin. Zapewnił też, że nie przejdzie do żadnego klubu, który bezpośrednio rywalizuje z Realem.



Hiszpański stoper gra w Madrycie od 14 lat, po odejściu z klubu Ikera Casillasa został kapitanem zespołu. Wygrał z Realem m.in. cztery Ligi Mistrzów i cztery mistrzostwa Hiszpanii, z reprezentacją został mistrzem świata i dwukrotnie mistrzem Europy. W ostatnim sezonie rozegrał dla "Królewskich" 42 oficjalne mecze, w których zdobył 11 bramek.



