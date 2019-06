Florenitno Perez, prezes Realu Madryt, ma zamiar przeprowadzić tego lata jeszcze jeden wielki transfer. Marzeniem trenera Zinedine'a Zidane'a jest Paul Pogba, ale "Królewscy" nadal nie porozumieli się z Manchesterem United.

Francuski trener, przed którym postawiono zadanie letniej przebudowy zespołu, domagał się trzech transferów. Dwóch piłkarzy wskazanych przez Zidane'a - Edena Hazarda i Ferlanda Mendy'ego - Perez już sprowadził. Teraz prezes Realu stara się domknąć transfer trzeciego, czyli Pogby.



Madrycki klub wszedł już w pierwszą fazę negocjacji, ale napotkał na poważny problem - przedstawiciele Manchesteru United wciąż stoją na stanowisku, że Francuz nie jest na sprzedaż. Choć sam Pogba wysyła sygnały, że potrzebuje nowego otwarcia poza zespołem z Old Trafford, szefów United to nie przekonuje. Pomocnik na razie wstrzymuje się jednak ze złożeniem tzw. "transfer request", czyli oficjalnej prośby o transfer, nie chce bowiem iść na otwartą wojnę z władzami klubu.





"Marca" analizuje szanse na transfer Pogby do Realu. Jej dziennikarze przekonują, że 26-letni piłkarz będzie walczył, by trafić pod skrzydła Zidane'a. To zaprzeczenie informacjom angielskich mediów, które donoszą, że pomocnik wolałby przenieść się do Juventusu.



Real musi być gotów na to, że sprowadzenie Pogby będzie wymagać pobicia swojego rekordu transferowego i może wiązać się z wydatkiem mocno przekraczającym 100 mln euro. Zidane stawia Francuza na szczycie listy życzeń, ale madrycki klub ma alternatywy na wypadek niepowodzenia. Stanowią je Christian Eriksen z Tottenhamu, Donny van de Beek z Ajaxu oraz Tanguy Ndombele z Lyonu.



