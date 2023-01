Real Madryt odpowiedział Barcelonie. Trzy punkty na trudnym terenie

Athletic miał swoje okazje, ale to Real zabrał trzy punkty

W 90. minucie to jednak mistrzowie Hiszpanii zadali decydujący cios. Luka Modrić posłał świetną długą piłkę, którą źle przyjął Inigo Lekue. Wykorzystał to Rodrygo, rozprowadzając kontrę najpierw do Valverde, a następnie do Kroosa. Niemiec w swoim stylu tuż zza pola karnego wydał wyrok na baskijskim zespole. Dzięki wygranej madrytczycy wciąż tracą do Barcelony tylko trzy punkty. "Blaugrana" wcześniej pokonała na Camp Nou Getafe 1:0.