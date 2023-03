Szatnia Realu Madryt podzielona?

Camavinga ma być sfrustrowany graniem na lewej obronie . Jego nominalna pozycja to środek pomocy , mimo to trener Realu w ostatnim czasie notorycznie stawia francuskiego piłkarza na lewej stronie defensywy. Pomimo że Camavinga nie jest zadowolony, Carlo Ancelotti ma pozostawać niewzruszony .

Niepewna sytuacja Carlo Ancelottiego w Realu Madryt

Jeżeli wierzyć hiszpańskim dziennikarzom, w sprawie niezadowolonych piłkarzy miał interweniować Florentino Perez . Prezes Realu Madryt miał namawiać sugerować Ancelottiemu, by ten posadził na ławce Lukę Modricia i Toniego Kroosa . Na murawę mieliby za to wyjść niezadowoleni Hiszpanie, czyli Ceballos i Asensio .

Real Madryt w tabeli La Liga zajmuje drugie miejsce. Po 24. kolejkach "Królewscy" zdobyli 54 punkty co oznacza, że do lidera hiszpańskiej ekstraklasy Barcelony tracą dziewięć punktów. Real nie wykorzystał okazji do zbliżenia się do odwiecznego rywala. Dwa ostatnie mecze Realu to remis z Betisem oraz Atl. Madryt.