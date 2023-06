Real Madryt ma plan na Kyliana Mbappe. Jest w stanie pobić wszelkie rekordy. Co za kwota

Odejście Kyliana Mbappe z PSG wydaje się przesądzone. Francuski gwiazdor opuści paryski klub albo tego lata (wówczas jego transfer będzie opiewał na bajońską sumę) albo po sezonie 2023/24 (w tym przypadku zmieni pracodawcę za darmo). Najbardziej prawdopodobne jest to, że mistrz świata z 2018 roku swoje kolejne kroki skieruje do Realu Madryt. Dziennik "L'equipe" podaje, że "Królewscy" podchodzą do tego transferu z konkretną strategią.