Po kilku głośnych transferach Real Madryt wyrasta na króla letniego okna transferowego. - Do drużyny wrócili "galacticos" - przekonuje Fabio Capello, były trener "Królewskich".

Real sprowadził już latem pięciu piłkarzy. W ostatnich dniach na Santiago Bernabeu zaprezentowani zostali Luka Jović, Eden Hazard, Rodrygo Goes i Ferland Mendy. Kibicom nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany Eder Militao, który trenuje z kadrą Brazylii, biorącą udział w Copa America. Według medialnych doniesień, wymieniona piątka kosztowała Real ok. 300 mln euro.

Transferowa ofensywa to odpowiedź "Królewskich" na nieudany poprzedni sezon. Drużyna skończyła rozgrywki Primera Division na trzecim miejscu, z Ligą Mistrzów pożegnała się już w 1/8 finału. 73-letni Capello twierdzi, że z nowymi zawodnikami Real powinien wrócić na dobre tory.



- Do drużyny wrócili "galacticos", Hazard to jeden z nich. Nowi piłkarze bardzo pomogą Realowi. Klub potrzebował ludzi głodnych zwycięstw. To dobre zakupy - uważa Włoch, który udzielil wywiadu "Radiu Marca".



Określenie "galacticos" przylgnęło do Realu w czasie poprzedniej kadencji prezesa Florentino Pereza. Na przełomie wieków klub z Madrytu bił rekordy transferowe, sprowadzając m.in. Luisa Figo, Zinedine'a Zidane'a, Davida Beckhama czy Brazylijczyka Ronaldo. Tamte zakupy przyniosły jednak tylko jedną wygraną w Lidze Mistrzów, w sezonie 2001/2002.



W latach 2016-2018 Real trzy razy z rzędu sięgnął po najważniejsze trofeum w piłce klubowej, a Hazard czy Jović mają pomóc w powrocie na zwycięską ścieżkę. Niewykluczone, że to nie koniec zakupów, bo z Realem łączone są również inne gwiazdy - m.in. Christian Eriksen z Tottenhamu oraz Paul Pogba z Manchesteru United. "Królewscy" obserwują również piłkarzy Paris Saint-Germain - Neymara i Kyliana Mbappe - ale ich sprowadzenie wiązałoby się z gigantycznymi kosztami.



- Pogba to wspaniały piłkarz, z jakością i fizyczną siłą. Trzeba poprosić Zidane'a i Pereza, by go sprowadzili. Neymar to wielki piłkarz, ale brakuje mu pokory. Mbappe? Zdobędzie wiele Złotych Piłek - twierdzi Capello, który dwukrotnie prowadził Real.



